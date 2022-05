Bart De Wever gaat helemaal op in rol als gijzelnemer tijdens oefening van politie en brandweer

Politie en brandweer hebben woensdag in Antwerpen een gezamenlijke training gehouden voor het ontzetten van slachtoffers bij gewapende incidenten. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) was voor de gelegenheid de gijzelnemer van dienst … en ging compleet op in zijn rol.

Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen trainen al maandenlang samen op het principe van de Casualty Extraction Rescue Teams (CE-RT). “Dat is een intense samenwerking tussen politie en brandweer in het geval van een gewapend incident”, legt woordvoerder Willem Migom uit. “Daarbij schakelt de politie de verdachten uit en zorgt ervoor dat de brandweer veilig en efficiënt de slachtoffers kan evacueren.”

Het principe werd ontwikkeld in Antwerpen. Het is een uitbreiding op de Casualty Extraction Teams (CET) die door Binnenlandse Zaken werden ontwikkeld na de aanslagen van 22 maart 2016. “Die manier van werken voorziet een samenwerking tussen politie en brandweer in het geval van interventies met gewapende verdachten. CE-RT laat echter toe dat niet enkel gespecialiseerde eenheden ingezet worden in deze situaties”, aldus Migom.

De voorbije maanden werden honderden politie- en brandweermensen opgeleid in de nieuwe manier van werken. Het is de bedoeling dat alle interventie-eenheden en de volledige mobiele eenheid van de Antwerpse politie en alle brandweermensen van Brandweer Zone Antwerpen worden opgeleid volgens de principes van CE-RT.

“Ik ben trots dat deze Antwerpse opleiding voor het evacueren van slachtoffers bij geweldsincidenten een voorbeeld kan zijn voor de rest van dit land. De voorbije jaren is sterk ingezet op nauwere samenwerking tussen onze verschillende hulpdiensten om Antwerpen weerbaarder te maken tijdens ernstige incidenten”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Zij doen er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het ergste. De Antwerpenaar kan dus vertrouwen op de gedrevenheid en ervaring van onze politie en brandweer.”