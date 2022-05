Elise Mertens staat in de kwartfinales op het WTA-toernooi van Straatsburg

Elise Mertens (WTA 33) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/251.750 dollar). De Hamontse, het vierde reekshoofd, haalde het na twee uur en 22 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-5) van de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 116).

Bij de laatste acht treft Mertens de Sloveense Kaja Juvan (WTA 81). Zij rekende in haar tweede ronde in twee sets (6-2 en 6-3) af met de Bosnische Nefisa Berberovic (WTA 306). Mertens en Juvan speelden nooit eerder tegen elkaar.

De 26-jarige Belgische nummer één speelt in Straatsburg haar eerste toernooi in een maand. Ze is hersteld van de beenblessure die haar aan de kant hield en staat ook in de halve finales van het dubbelspel, aan de zijde van de Française Diane Parry.