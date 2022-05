LIVE. Proces tussen Johnny Depp en Amber Heard gaat voort

De Amerikaanse acteur Johnny Depp (58) en de 22 jaar jongere actrice Amber Heard traden in 2015 in het huwelijksbootje, maar twee jaar later kwam het al tot een (v)echtscheiding waarbij beide partijen elkaar beschuldigden van fysiek geweld.

In 2018 schreef Heard een opiniestuk over huiselijk geweld voor The Washington Post, en hoewel zijn naam er niet expliciet in vermeld werd, bracht het stuk volgens Depp zijn carrière toch “ernstige schade” toe. Daarom eist hij nu 50 miljoen dollar van zijn ex. Zij heeft een tegenvordering van 100 miljoen dollar ingediend, eveneens wegens laster. (mtm)