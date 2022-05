Tesla laat ook eigenaars van andere merken tanken aan snelladers in België

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla laat vanaf woensdag ook eigenaars van elektrische wagens van een ander merk toe om elektriciteit te tanken aan bepaalde Tesla-superchargerstations in België. Dat meldt Tesla woensdag in een persbericht.

Negen snellaadstations en 141 individuele superchargers maken deel uit van de pilot in België, waardoor dit het grootste snellaadnetwerk van het land wordt. Het gaat om de volgende stations: Antwerpen, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namen, Remouchamps, Verviers en Waver.

Ook in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Spanje en Zweden stelt Tesla een deel van zijn laders open voor alle merken. Met de uitbreiding van de pilot met deze vijf landen is het superchargernetwerk volgens Tesla met iets meer dan 200 stations en 2.900 laadpunten het grootste publiek toegankelijke snellaadnetwerk (150 kW) in Europa geworden.

Klanten kunnen in België kiezen voor een maandelijks lidmaatschap van 12,99 euro om toegang te krijgen tot lagere kWh-tarieven. Niet-leden hebben toegang tegen een hogere kWh-prijs van gemiddeld 0,70 euro. De precieze tarieven verschillen per locatie en zijn te bekijken in de Tesla-app.

“Toegang tot een uitgebreid, handig en betrouwbaar snellaadnetwerk is van cruciaal belang voor de grootschalige adoptie van elektrische voertuigen”, klinkt het bij Tesla. “Daarom hebben wij ons sinds de opening van onze eerste superchargers in 2012 ingezet voor een snelle uitbreiding van het netwerk. Vandaag de dag hebben we meer dan 30.000 Superchargers wereldwijd. Tesla-rijders kunnen deze stations blijven gebruiken zoals ze dat altijd al hebben gedaan, en we zullen elke site nauwlettend in de gaten houden voor congestie en luisteren naar klanten en hun ervaringen.”

Tesla zegt dat als meer klanten het superchargernetwerk gebruiken, een snellere uitbreiding mogelijk wordt. “Ons doel is om snel te leren en te innoveren, terwijl we het netwerk agressief blijven uitbreiden, zodat we uiteindelijk wereldwijd bij elke supercharger zowel Tesla- als niet-Tesla-rijders kunnen verwelkomen.”