Bij snelheidscontroles in de Batticestraat in Moelingen is een bestuurder op vier geflitst. Een van de overtreders reed 100 km/u, een ander 91 km/u. In die straat. Op de Moelingerweg in ‘s-Gravenvoeren is twaalf procent van de gecontroleerden geflitst. Bij een vorige controle was dat nog dubbel zoveel. De politie heeft tijdens de snelheidsactie 472 bestuurders beboet op een totaal van ruim 3.000 gecontroleerden. maw