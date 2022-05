Xavier Reckinger gaat als assistent aan de slag bij hockeyclub Herakles

Hockeyclub Herakles heeft woensdag de komst van Xavier Reckinger als assistent aangekondigd. De 38-jarige oud-international, die aan het einde van het seizoen de functie van T2 al even uitoefende, zal werken aan de zijde van hoofdcoach Darran Bisley. Die leidt het team uit Lier intussen al zeven jaar. Herakles maakte dinsdag nog bekend zijn team te versterken met vijf nieuwe spelers.

Reckinger kreeg zijn jeugdopleiding als speler bij Herakles. Hij groeide nadien uit tot een succesvolle Red Lion, met 326 caps. De voorbije vijf jaar was hij bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. Eind 2021 stopte die samenwerking.

In maart werd hij door de Belgische hockeybond ook aangesteld tot Coach Manager van het Belgisch hockey. In die functie werkt hij samen met de staf van de jongensploegen U18 en U21 en begeleidt hij de Belgische ‘high potential’ spelers, van U18 tot U23. Hij zal ook de nieuwe nationale ploeg ‘Hockey5s’ leiden op het EK in het Poolse Walcz (6-9 juli).