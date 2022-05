Minderjarige opgepakt na steekpartij op tram, toestand van slachtoffer (18) is stabiel

De politie heeft woensdag een minderjarige jongeman opgepakt na de steekpartij op de tram in Antwerpen zaterdagavond. Hij heeft zijn betrokkenheid bij de feiten toegegeven en wordt voorgeleid bij de jeugdrechter wegens poging tot doodslag. De familie van slachtoffer Redouan (18) laat intussen weten dat zijn toestand stabiel is.

Het incident gebeurde zaterdagavond op tram 3 richting P+R Merksem. Na een uit de hand gelopen ruzie met een groepje over een zitplaats stak een jongeman de 18-jarige Redouan El-Iraki meerdere keren met een machete. Bij een van die messteken werden verschillende vitale organen van Redouan geraakt.

In het tumult kon het groepje weglopen uit de tram. De lokale politie startte meteen een onderzoek naar mogelijke getuigen en controleerde alle mogelijke beschikbare camerabeelden. Daarbij kwam al snel een verdachte in beeld. De federale gerechtelijke politie nam het onderzoek over en arresteerde de jongeman woensdagmorgen.

“De verdachte heeft tijdens een verhoor zijn betrokkenheid bij de feiten toegegeven”, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. De minderjarige wordt voorgeleid bij de jeugdrechter wegens poging tot doodslag. “Het parket zal de jeugdrechter vragen om de minderjarige in een gesloten jeugdinstelling te plaatsen.”

Na de steekpartij zaterdag strompelde Redouan met zijn laatste krachten de trappen van het premetrostation naar boven. Daar kreeg hij de hulp van een toevallige passant, die de jongeman met haar wagen naar het Stuivenbergziekenhuis bracht. Redouan had enorm veel bloed verloren en was lange tijd in levensgevaar. Hij ligt in een coma.

“Deze morgen (woensdag, red.) hebben we van de dokters het goede nieuws gekregen dat zijn toestand intussen stabiel is”, bevestigt zijn tante Fatima Ellouzati. “We moeten nog veel geduld hebben en afwachten, maar sowieso wacht Redouan een lange revalidatie.”