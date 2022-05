Vierhonderd meter nieuwe fietspaden aan kruispunt N80 van Luikersteenweg

“Rondom het kruispunt van de N80 met de Luikersteenweg in Sint-Truiden worden in beide rijrichtingen meer dan 400 meter aan fietspaden vernieuwd. De werken duren 10 werkdagen (26 mei). Zo vervangen we de klinkers door asfalt waardoor de huidige oneffenheden en waterstagnatie binnenkort verleden tijd zijn”, zegt Sep Vandijck (AWV).

Dit project valt onder MIA (mobiliteit innovatief aanpakken). Hiermee wil het (AWV) komaf maken met gevaarlijke locaties op gewestwegen en de fiets stimuleren. Met MIA werken wordt gewerkt in een versneld tempo, de gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan weg. Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat het over zo’n 50 projecten.

(jcr)