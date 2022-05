Een instant facelift door je haar anders te brushen? Zo probeer je het ‘geheim van de sterren’ zelf uit

Toen de hertogin van Cambridge eerder deze maand haar haren strak achter haar oren droeg, zag ze er plots een pak jonger uit. “Door het haar naar achter te trekken, werd haar gezicht geopend en werd haar prachtige botstructuur zichtbaar”, zegt Ward.

Middleton is trouwens niet de enige die zich aan deze look waagt. In het verleden gingen al heel wat celebs haar voor, waaronder actrice Claire Foy, Nicole Kidman en Gwyneth Paltrow.

“Laat je niet misleiden, want hoe moeiteloos het kapsel er ook uitziet, zo gemakkelijk is het niet. Je bent misschien wel gewend om je eigen lokken achter je oren te stoppen, maar voor dit kapsel is toch net iets meer nodig. Bij die bekende mensen is het haar vakkundig gladgestreken door een professional die er een goede 90 minuten aan gewerkt heeft om alles precies juist te krijgen.”

Ook Jodie Comer was onlangs te zien met het kapsel — © REUTERS

Zelf doen

Helemaal ontmoedigd hoef je niet te zijn. Het ziet er eenvoudiger uit dan het is, maar dat wil niet zeggen dat je het kapsel niet zelf kan uitproberen. Om te beginnen kan je best elk krulletje of kroesje gladstrijken met een föhn of stijltang. Vervolgens deel je het haar op in kleine stukjes. Op elk stukje doe je gel, zodat het haar goed blijft plakken. Zorg ervoor dat het haar op z’n plaats blijft zitten door haarlak op een kam te spuiten en daar vervolgens mee door het haar te gaan.

“Wie lang haar heeft, kan het vanachter ook vastmaken in een staart of vlecht zodat het zeker op z’n plaats blijft zitten. Omdat het slechts over een klein staartje gaat, kan je dat verbergen door de rest van het haar erover te leggen”, legt de kapper uit.

Volgens Ward kan elk type gezicht het kapsel dragen. “Maar voor wie een lange nek heeft, is het minder ideaal, omdat het de nek nog langer kan maken”, klinkt het.