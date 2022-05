Geen Albert Sambi Lokonga bij de Rode Duivels, en dat doet pijn: “We begrijpen niet dat hij zo weinig speelt”

Roberto Martinez nam Amadou Onana (Lille OSC) op in zijn selectie van 32 voor de Nations League-campagne in juni. Voor Albert Sambi Lokonga was er deze keer geen plek.

“Amadou verdient zijn selectie”, legde Martinez uit op zijn persconferentie in het oefencentrum in Tubeke. “Amadou heeft zich in de Champions League kunnen bewijzen met Lille. Dat is het allerhoogste niveau. Het is een heel veelzijdige speler. Ik zie hem bij de Rode Duivels als een toekomstige nummer zes.”

De ervaren Duivels keren terug in de selectie. Zij werden door de bondscoach uit de kern voor de oefeninterlands in maart tegen Ierland (2-2) en Burkina Faso (3-0) gehouden. Toen werden enkel spelers met minder dan 50 caps geselecteerd, waaronder Sambi Lokonga. Maar spelen deed de Arsenal-middenvelder toen niet en nu is hij er opnieuw niet bij. De 22-jarige Lokonga blijft zo voorlopig steken op amper 16 minuten, in september tegen Estland.

© AP

“We begrepen niet dat hij tot nu toe nog maar zo weinig minuten speelde en in die twee vriendschappelijke wedstrijden niet mocht meedoen”, aldus Paul José Mpoku, zijn broer, bij de RTBF. “Landen als Frankrijk of Spanje hebben meer vertrouwen in hun jongeren. Meneer Martinez is vrij conservatief en loyaal aan zijn vaste waarden. Het zijn niet altijd de besten die spelen, wel de vaste waarden. Misschien hebben sommige jongeren een andere coach nodig om hun kans te krijgen. Hoewel ik niet wil zeggen dat mijn broer het verdient om geweldige spelers zoals Axel Witsel, Kevin De Bruyne of Youri Tielemans naar de bank te duwen.”

Ook bij Arsenal loopt het niet van een leien dakje voor het jeugdproduct van Anderlecht. Maar aan vertrekken denkt Lokonga niet.

“We maken ons geen zorgen”, stelt Mpoku. “Spelers zoals Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku hadden ook tijd om zich te settelen in de Engelse Premier League. Het verschil met de Belgische competitie is groot en Arsenal is geen middenmoter. We zouden direct hebben getekend voor een eerste seizoen met 33 procent speeltijd en Albert boekt elke dag vooruitgang. Een transfer is uitgesloten. Hij is gelukkig en goed geïntegreerd in het team. Uiteraard hoopt hij meer te spelen, en dat zou hij ook verdienen, maar hij is positief over zijn seizoen.”