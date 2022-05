Bestuurder weigert achterstallige boete van 5.585 euro te betalen bij controle in Beringen

Een van de bestuurders moest nog een penale boete van 5.585 euro betalen, een andere bestuurder moest nog 1.619 euro betalen voor een eerdere overtreding. De controles door politie en douane gebeurden op de Koolmijnlaan in Beringen en op de N73 in Ham en Tessenderlo. De douaniers betrapten ook twee voertuigen met rode diesel in de tank. De bestuurders kregen een boete van 500 euro. Drie bestuurders hadden geen geldig rijbewijs. Drie bestuurders reden met gsm in de hand en moesten hun rijbewijs voor 8 dagen inleveren. maw