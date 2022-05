Burgemeester Parijs wil ‘périphérique’ deels omvormen tot “groene gordel”

Een en ander heeft te maken met de Olympische Spelen van 2024. De zogenaamde olympische weg voorbehouden voor deelnemers en officials zal na afloop gereserveerd worden voor bussen, taxi’s en autodelen, voegde Hidalgo’s adjunct verantwoordelijk voor mobiliteit, David Belliard van de groene formatie EELV, toe. Beide maatregelen zullen volgens hem zorgen voor 80.000 minder wagens in het verkeer. De ringweg telt nu meestal vier rijstrokken in beide richtingen. “Het is ons doel om naar twee maal drie rijvakken te gaan over de hele infrastructuur”, aldus Belliard.

De périphérique is een “grijze gordel die we willen omvormen tot een groene gordel”, aldus Hidalgo. De termijn is 2030, zodat de mensen zich kunnen aanpassen aan de veranderingen, voegde de kandidate van de Franse socialisten bij de voorbije presidentsverkiezingen toe. Ze wil de 500.000 omwonenden rond de ringweg een “meer harmonieus en aangenamer levenskader” bieden.

Hidalgo garandeerde al het wettelijke overleg en beloofde naar alle belangengroepen te luisteren. Het stadsbestuur zet al langer veel in op bijvoorbeeld de fiets en wil minder wagens in Parijs. Na een lange juridische strijd slaagde Hiladgo er reeds in de, laaggelegen, kaaien van de Seine op de rechteroever autovrij te maken.

Het dossier kan alvast blijven rekenen op hevige oppositie van Valérie Pécresse, voorzitter van de regio ÎIle-de-France en vorige maand presidentskandidate voor de rechtse partij Les Républicains. Zij vroeg in 2021 nog aan de staat om de bevoegdheid van de ringweg over te hevelen van de stad naar de regio. Ze brak ook een lans voor een impactstudie voor de start van projecten en startte een, online, referendum waarbij 90 procent het schrappen van een rijvak afwees.