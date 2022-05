Delfine Persoon dreigt kamp in Dubai en kans op wereldtitel te verliezen: “Help mij!”

Bokster Delfine Persoon (37) is de wanhoop nabij. Het Amerikaanse Frontrow Entertainment liet bij monde van haar Belgische vertegenwoordiger Jeroen Fais weten dat de titelkamp tegen de Française Elhem Mekhaled, die normaal vorige zaterdag in Dubai moest doorgaan, verschoven wordt naar oktober. Pas dan blijkt superstar Floyd Mayweather bereid nog eens naar Dubai af te reizen.

Delfine Persoon zou afgelopen zaterdag op het heliplatform van de Burj Al Arab tegen de sterke Française Elhem Mekhaled het voorprogramma boksen van vedette Floyd Mayweather. Maar de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten stierf en het evenement werd afgelast. Eerst was er nog sprake dat de kamp dit weekend zou kunnen doorgaan, maar de wedstrijd wordt nu verplaatst naar oktober.

“Maar als er zich intussen iemand anders aanmeldt om die kwalificatiekamp tegen Mekhaled te boksen en daar de middelen voor heeft, dan is mijn kans verkeken”, vreest Persoon. “Daarom mijn oproep aan sponsors en televisiezenders die geïnteresseerd zouden zijn: help mij! Neem contact op.”

© VDB

Filiep Tampere, de vriend en coach van Delfine, gaat bijna smekend op zijn knieën zitten na de oproep van de meervoudige WBC-kampioene in het lichtgewicht. “We kunnen die kamp voor de titel WBC Silver tegen Mekhaled zelf organiseren hoor”, aldus de meest succesvolle coach-trainer van Vlaanderen. “Bij wijze van spreken morgen als het moet. Organisatorisch kunnen we dat aan. We hebben dat al bewezen. Alleen hebben we niet de financiële middelen om dat te doen. Ik schat dat we toekomen met ruim 100.000 euro om alles betaald te krijgen.”

“Het is natuurlijk pure pech dat Delfine niet in Dubai kon boksen, maar het zou enorm zonde zijn moest ze die ultieme kans op een wereldtitel van de WBC in het super vedergewicht verliezen. De boksbond heeft al immers toegezegd dat de winnares van Makhaled-Persoon de uitdaagster wordt van Alycia Baumgardner, de huidige wereldkampioene. Een unieke kans die verloren zal gaan als geen enkele nationale tv-zender voor één keer een kamp van Delfine rechtstreeks wil uitzenden en als we geen sponsors vinden.”