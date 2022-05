AAN DE START. Sprinters aan zet in biljartvlakke etappe, Ewan: “Ik heb wel een goede kans om te winnen”

De elfde Giro-rit is biljartvlak en dus een uitgelezen kans voor de sprinters. Ewan, Bol en Cavendish hopen vandaag te winnen, vertellen ze voor aanvang van de langste etappe van de Italiaanse wielerronde.

Na een zware etappe gisteren, Ewan kwam maar net binnen de tijdslimiet binnen, hoopt de kopman van Lotto Soudal vandaag te scoren.“Ik reed 58 minuten alleen en probeerde vooral binnen de tijdslimiet aan te komen. Het nam wat energie weg uit mijn benen, dus we zien wel vandaag. Ik heb wel een goede kans om de sprint te winnen.” De Australiër zal zich in de sprint voornamelijk focussen op de mannen van Démare. “We zullen vooral Groupama-FDJ moeten volgen want zij hebben de sterkste trein”, aldus Ewan aan Eurosport.

Ook de Nederlander Cees Bol (Team DSM) hoopt op ritwinst. “Ik krijg vandaag de kans om te sprinten. We gaan dus niet voor Dainese.” Volgens hem kan de wind wel een rol spelen. “Er staat een sterke wind en die komt uit een goede richting, dus er kunnen wel waaiers ontstaan.”

Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) kan vandaag voor zijn tweede ritzege gaan: “Ik ben uiteraard moe, maar dat is iedereen in deze Giro. Ik probeer natuurlijk te winnen vandaag.”