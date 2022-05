Nu ook spitsstroken tussen Beringen en Ham op E313

In september 2020 werden de eerste 5 kilometer Limburgse spitsstroken op de E313 al geopend tussen Lummen en Beringen. Daar komt nu in beide richtingen 8 kilometer bij tussen Beringen en Ham. Hier worden straks op piekmomenten de huidige pechstroken dynamisch ingezet als spitsstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat voor deze operatie namelijk de pechstroken uitbreiden tot volwaardige rijstroken.

“Het gaat concreet om de aanleg van 14 pechhavens, ongeveer om de 500 meter, en aanpassingen aan de op- en afrittencomplexen 26 Beringen en 25a Tessenderlo”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het doortrekken van de spitsstroken op de E313 tot aan het complex Ham zal zorgen voor een betere doorstroming in de regio en dat op een veilige manier. De huidige beschikbare infrastructuur wordt straks immers dynamisch gebruikt, met behulp van de digitale infoborden die boven de weg komen. Ook investeren we in een innovatieve geluidsreducerende techniek om het rolgeluid op het betonnen wegdek te verminderen. Goed voor een totaal bedrag van 12,5 miljoen euro.”

Het bestaande wegdek ondergaat over 16,5 kilometer een innovatieve geluidsreducerende ingreep. Voor deze werken is dit voorjaar een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. In het kader hiervan start binnenkort een openbaar onderzoek op. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf het voorjaar 2023. zb