Na half jaar proefdraaien: 8 op 10 wil schoolstraat in Kuringen behouden

Na een half jaar proefdraaien blijkt uit een rondvraag bij de ouders dat 8 op 10 de schoolstraat in Kuringen-centrum wil behouden. 63 procent stuurt zijn of haar kinderen nu te voet of met de fiets naar school. De stad plaatst nu verzinkbare paaltjes en bekijkt ook de verkeerssituatie in de buurt.

“Uit de evaluatie van de proefopstelling blijkt nu al dat 63 procent van de ouders hun kinderen terug met de fiets of te voet naar school laat gaan”, zegt schepen Marc Schepers (RoodGroen+). “Voor ons het signaal dat de schoolstraat hier een definitieve plek moet krijgen. Vanaf september komen er dan ook verzinkbare palen. Maar we gaan de zone rond de stedelijke basisschool en de bibliotheek ook inrichten als een groen en gezellig dorpscentrum. Die groene kern zal er onder meer voor zorgen dat kinderen er veilig naar school kunnen gaan.”

Omliggende straten

Hasselt maakt ook werk van veilige routes naar school. “Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen ook die laatste meters in alle rust en in alle veiligheid kunnen afleggen. Daarom werd een schoolstraat ingevoerd in de Joris van Oostenrijkstraat – tussen de Crutzenstraat en de Grote Baan. 8 op 10 ouders wil die absoluut behouden. De directe schoolomgeving wordt vooral kindvriendelijker, aangenamer en veiliger ervaren tijdens de schoolpiekuren. Maar er zijn zeker nog werkpunten. De verkeersafwikkeling in de omliggende straten moet vlotter. Daarom breiden we dit najaar de proefopstelling uit met de Deken Habrakenstraat, met nu vaak foutparkeerders en bestuurders die de enkele richting negeren, en het gevaarlijke kruispunt Crutzenstraat met de Joris van Oostenrijkstraat. We bekijken dan ook waar we extra Kiss&Ride-zones kunnen voorzien. Zo willen we de kindvriendelijke zone groter maken en de verkeersknopen ontrafelen.” (dj)