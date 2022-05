Je bed dagelijks opmaken, een goed idee? “Je ouders zouden zich moeten excuseren dat ze het je al jaren vragen”

Je bed opmaken, volgens heel wat coaches en influencers is het dé manier om goed aan je dag te beginnen. Maar een hoop tiktokkers spreekt dat nu tegen. Volgens hen laten we de dekens eigenlijk net beter liggen.

“Je ouders zouden zich moeten verontschuldigen dat ze je al jaren vragen om je bed op te maken”, zegt Tiktok-gebruiker ‘sherifelsahly’ in een filmpje dat ondertussen bijna drie miljoen keer bekeken is. Volgens deze tiktokker zou je door je bed op te maken namelijk de perfecte omgeving creëren voor stofmijt om zich te vermenigvuldigen. “Door je bed net niet op te maken, komen de beestjes in contact met verse lucht en licht, wat hen uiteindelijk doodt”, zegt hij.

De vraag is of er ook er ook maar iets van waarheid in de video schuilt. De meeste tiktokkers verwijzen om hun stelling kracht bij te zetten naar een onderzoek uit 2005 van Kingston University. Daarin staat dat je bed niet opmaken ervoor zorgt dat mijt kan dehydrateren en sterven.

Maar niet iedereen gaat akkoord met de bewering. Volgens professor Andrew Wardlaw, die gespecialiseerd is in allergieën, ligt het probleem met stofmijten vooral aan het vochtpercentage in huis. “De meeste huizen in het Verenigd Koninkrijk zijn vochtig genoeg om de juiste omgeving te vormen voor een mijt om te overleven en groeien. Het lijkt me moeilijk te geloven dat gewoon je bed niet opmaken een invloed kan hebben op het algemene vochtpercentage van je huis”, vertelt hij aan The Guardian.