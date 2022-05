Red Flame Kassandra Missipo heeft na een seizoen zonder club eindelijk een nieuwe ploeg beet

Kassandra Missipo heeft na een seizoen zonder club een nieuwe ploeg beet. De 24-jarige middenveldster trekt naar het Zwitserse FC Basel 1893. Ze tekent er een eenjarig contract en is zo echt op de terugweg na haar kruisbandblessure.

Missipo was maandag nog de verrassing in de preselectie van de Red Flames richting EK komende zomer. De middenveldster speelde haar laatste wedstrijd immers op 8 mei 2021, meer dan een jaar geleden. Ze scheurde toen de kruisband van haar linkerknie en moest lang revalideren. Vorige zomer werd haar aflopende contract bij Anderlecht niet verlengd en onze landgenote vond ook geen nieuwe club. Die heeft ze na een jaar zonder nu dus wel beet met het Zwitserse FC Basel. Missipo zit intussen in de laatste fase van haar revalidatie.