Inflatie in eurozone blijft op recordniveau

De inflatie in de eurozone is in april uitgekomen op 7,4 procent op jaarbasis. Daarmee gingen de consumptieprijzen tegen hetzelfde recordtempo omhoog als in maart. Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag bekendgemaakt.

In april vorig jaar stond de inflatie nog op 1,6 procent. Opnieuw zijn het de energieprijzen die de inflatie het sterkst omhoog duwden. Zonder energie bedroeg de inflatie 4,1 procent.

In een flashraming eind april had Eurostat de inflatie op 7,5 procent geraamd, maar dat is dus bijgesteld. In de hele Europese Unie steeg de inflatie wel tegenover maart: van 7,8 naar 8,1 procent.

In België bedroeg de inflatie (volgens de Eurostat-berekeningswijze) 9,3 procent in april, hetzelfde niveau als in maart. Dat was wel minder dan in februari: 9,5 procent.