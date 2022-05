Dit wordt de eerste badplaats met internet aan lichtsnelheid, met dank aan enthousiaste bewoners

Twintig procent van de inwoners in Blankenberge heeft ingetekend op Fiber, en dat wil zeggen dat het glasvezelnetwerk er effectief komt. De campagne Fiberklaar wierp dus z’n vruchten af. Er komen aanvankelijk 7.265 aansluitingen in het centrum en het zuiden van de stad.

Fiberklaar maakte in februari een belofte: als twintig procent van de inwoners zou intekenen op glasvezel en internet op lichtsnelheid, zou het netwerk gratis aangelegd worden. Zo geschiedde: eind augustus volgt de eerste spadesteek met aannemer Fiber4Flanders.

Fiberklaar heeft als missie om tegen eind 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens toegang te geven tot het razendsnelle glasvezelnetwerk en investeert daarvoor meer dan 2,5 miljard euro. Blankenberge wordt de eerste kustplaats met glasvezel. “En daar zijn we fier op”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Deze stap komt tegemoet aan de internetnoden van onze vaste inwoners en tweedeverblijvers.”

Duidelijke interesse

Inwoners in het aansluitbare gebied krijgen binnenkort een brief met de vrijblijvende mogelijkheden wanneer Fiberklaar zal langskomen om te kijken hoe hun woning kan aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. “Dat twintig procent van de inwoners heeft gekozen voor een gratis fiberaansluiting, bewijst de verregaande interesse voor glasvezel in Blankenberge”, zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar.

Wie nog niet intekende, kan wél vragen om de woning klaar voor fiber te maken wanneer de aannemer in de buurt aan het werk is. Zonder abonnementsverplichting. Zo worden kostelijke infrastructuurwerken later vermeden.