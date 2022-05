Vrouw redt kleindochter (3) bij uitslaande brand: “Op zo’n moment doe je zoiets onbewust”

Een vrouw en haar 3-jarige kleindochter zijn woensdagochtend naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat ze gewond raakten bij een brand in de Losting in Nieuwrode bij Holsbeek. Het meisje lag te slapen toen de brand uitbrak, en werd gered door haar grootmoeder. Drie andere kinderen en de grootvader konden zelf naar buiten vluchten.

“Eén keer per week slapen alle kleinkinderen bij ons, twee van mijn zoon en twee van mijn dochter, en dat was net nu”, zegt bewoner Jan. Hij en zijn vrouw waren woensdagochtend om 7.20 uur al wakker toen het vuur uitbrak. Dat gebeurde tijdens roofingwerken. “Er waren dakwerkers roofingwerken aan het uitvoeren aan de dakgoot. Dinsdag ook al, en toen liep alles perfect. Die mannen werken goed. Maar vanochtend sloeg het vuur van het branden van de roofing onder het dak.” (Lees verder onder de video)

© Het Nieuwsblad/hsb

Zowel de dakwerkers als Jan probeerden het vuur nog te blussen. “We hebben nog met de tuinslang geprobeerd tot de brandweer er was, maar dat had geen effect”, zegt hij. Zijn vrouw rende naar boven, waar de kinderen lagen nog in bed. De oudste drie liepen zelf naar buiten. De jongste was nog aan het slapen, maar werd door de grootmoeder uit bed gehaald. “Gevaarlijk eigenlijk, maar op zo’n moment doe je zoiets onbewust”, zegt Jan.

Vijf procent verbrand

“De kinderen sliepen boven onder het dak, dus we mogen van geluk spreken dat we zo snel waren”, zegt Jan. Zijn vrouw en het 3-jarige meisje moesten wel naar UZ Gasthuisberg worden gebracht. Voor de vrouw zouden de brandwonden meevallen, maar het meisje is er iets minder goed aan toe. “Ze zou toch zo’n vijf procent verbrand zijn. Eerste- en tweedegraadsbrandwonden. Mogelijk moet ze naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek”, zegt haar vader Ruud.

“Mijn moeder belde me nog redelijk kalm, dat er brand was. Dan rij je naar hier en zie je die enorme rookpluim onderweg. Het was wel serieus schrikken. Een stresserende rit, ook al was het niet ver”, zegt Ruud.

“Mijn moeder belde me nog redelijk kalm, dat er brand was. Dan rij je naar hier en zie je die enorme rookpluim onderweg” Ruud, vader van 3-jarige meisje

De schade aan de woning is enorm. Het vuur kon zich heel snel onder het dak verspreiden. “De brandweer van Aarschot had het vuur snel onder controle, maar toch is de hele bovenverdieping uitgebrand”, klinkt het bij de politie. “De benedenverdieping liep veel schade op door het bluswater.”

De woning is onbewoonbaar verklaard. OCMW gaat op zoek naar tijdelijk onderdak voor het koppel, maar ze zouden ook bij familie terechtkunnen.