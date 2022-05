Thomas Buffel in beeld als assistent bij Oostende

KV Oostende speurt de markt af om de staf van Yves Vanderhaeghe te versterken. Daarbij is Gino Caen (Zulte Waregem) in beeld, maar KVO praat ook met Thomas Buffel (41, foto) om tweede assistent te worden. Voorlopig is het water tussen beide partijen op financieel vlak te diep, maar er wordt nog gehoopt op een compromis. De ex-speler van KRC Genk werkte al samen met Vanderhaeghe bij Cercle Brugge en is ook nog assistent bij de Belgische beloften van Jacky Mathijssen.(pjc, jug)