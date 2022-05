Denk goed na voor je iets post: influencers geven tips over foto’s van je kinderen online zetten

Aan het twijfelen of je die foto van zoon of dochterlief in de badkuip wel op sociale media zou plaatsen? Dan neem je best eens een kijkje op magditonline.be, een nieuwe website van de Universiteit Gent. Samen met onder meer Child Focus, het Kinderrechtencommissariaat en enkele influencers geeft de universiteit tips om beter om te gaan met sociale media en om je kinderen te beschermen tegen de gevaren ervan. Wij zetten alvast vijf aanbevelingen op een rijtje.