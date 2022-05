Kunstencentrum Vooruit verandert naam in VIERNULVIER, naar de foutmelding op internet

Het Kunstencentrum Vooruit in Gent zal voortaan door het leven gaan als VIERNULVIER. Dat is woensdag bekendgemaakt. Het is een verwijzing naar een foutmelding op internet.

Kolruit, Pallas, Voo?uit, Volxus… Er zijn de laatste jaren verschillende suggesties geweest voor een nieuwe naam van Kunstencentrum Vooruit, maar het wordt dus VIERNULVIER.

Het gaat om een verwijzing naar de foutmelding ‘404 (page not found)’ die je te zien krijgt als je naar een website zoekt die niet meer bestaat. Het is neutraal en verwijst niet naar een politieke partij, is de redenering.

In binnen- en buitenland zijn er kunsthuizen met gelijkaardige namen, zoals de N9 in Eeklo, Z33 in Hasselt en 104 in Parijs. Het gebouw zelf blijft gewoon De Vooruit heten. Dat blijft ook in grote stenen letters op de gevel staan. Het gaat om een beschermd monument.

Een ‘404’ is een code die je te zien krijgt als een website niet klopt of niet meer werkt. — © Google

Het Kunstencentrum hintte dinsdagavond op Facebook zelf al naar de nieuwe naam.

© Facebook

De beslissing om de naam van het Kunstencentrum Vooruit te veranderen, gaat terug naar een andere naamswijziging: die van de politieke partij SP.A. Toen voorzitter Conner Rousseau besliste de partij Vooruit te noemen, liet het Gentse kunstencentrum meteen weten een andere naam te zoeken om de associatie met de politieke partij te vermijden.