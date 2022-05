Het is smeerweer! Waarom moet je zonnecrème gebruiken en hoe weet je welke je moet kopen?

Huidkanker is een van de snelst toenemende vormen van kanker in Vlaanderen, elk jaar komen er 46.000 nieuwe patiënten bij. Nu de zon weer schijnt, komen preventiecampagnes op stoom: het is smeerweer! Waarom moet je zonnecrème gebruiken? Hoe vaak moet dat en hoe koop je de beste? Wij leggen het in deze korte video uit.