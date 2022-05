Kunstacademie danst Deur de Deur deur

380 dansleerlingen van de Kunstacademie Noord-Limburg dansten op woensdag 11, donderdag 12 en zondag 15 mei in de voorstelling 'Deur de Deur deur' in De Adelberg.

Tijdens de voorstelling kreeg het publiek te zien wat er zich zoal kan afspelen achter deuren: taferelen van vrolijk spelende kinderen, onzekere jongeren of een plots en onverwacht afscheid, … In pareltjes van choreografieën stonden de deuren soms op een kier en kreeg het publiek enkel een suggestieve inkijk. In andere scènes stonden de deuren dan weer wijd open en boden ze een open blik op een tot hiertoe onbekende wereld.(Foto's: Hilda Lodewijks)