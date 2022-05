Bocanto zingt in partnerstad Bocholt in Duitsland

Op het programma stond een Freundschaftskonzert met als thema 'Europa zingt'. Koren uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Litouwen waren van de partij. Mooie, vrede- en vreugdevolle klanken werden gebracht voor een zeer talrijk publiek in de Sint-Joriskerk in Bocholt.Het concert werd afgesloten met de Europahymne van Beethoven in een gezamenlijk optreden van alle aanwezige koren. Een daverend applaus mocht dan ook niet ontbreken.Dankzij de zeer gulle gastvrijheid van de zusterstad kon deze dag helemaal niet meer stuk!