Kleuters van De Geluksvogel op zoektocht

"We starten de eerste dag met het lezen van het boek, vroegen de kinderen wat ze al kenden en wat volledig nieuw was en gingen op zoek naar mooie stenen. Deze waren immers iets gemakkelijker te vinden dan pakweg een muntje of een andere verloren schat. ""We vonden voor ieder een mooie, witte steen en vonden zelf stenen met insectenafbeeldingen op. De witte stenen werden voorzien van een mooie kleurrijk laagje en bood een mooie herinnering aan deze mooie dag. Als afsluiter keken we naar een filmpje op YouTube dat uitlegde wat een archeoloog nu precies doet. De tweede dag hadden we extra geluk. Een mama van onze school gaat als hobby op zoek met de metaaldetector. Ze kwam met plezier uitleggen wat deze hobby precies inhoudt en wat welke spullen ze hiervoor precies nodig heeft. Ook bracht ze enkele schatten mee die ze tijdens haar zoektochten vond. Hierna was het aan ons om aan de slag te gaan. We trokken met de metaaldetector naar onze ecotuin en gingen op zoek naar echte schatten. En wat we daar vonden, deed de mondjes van de kleuters openvallen. In onze ecotuin lagen verschillende oude munten begraven! Als echte archeologen prikten we noordpijlen, stoften we de munten af en trokken er foto’s van. Dit is immers erg belangrijk bij het vinden van een schat." "Na het vinden van deze munten, wilden we wel graag weten welke munten we nu gevonden hadden. Met ons grote prowise-bord gingen we aan de slag en vonden we de oorsprong van elke munt terug. Op deze oude munten stond steeds een mooie tekening. Om goed te onthouden hoe deze munten eruitzien, gingen we ze overnemen op papier, met potlood. Dit was geen gemakkelijke opdracht, maar op alle blaadjes kwamen oude munten tevoorschijn. Daarnaast kleurden en knipten we de oude vaas uit het boek van Emma en Otis en puzzelden hem weer samen." "Na twee dagen ondergedompeld te zijn in de wereld van de archeologie namen de kleuters van K2 en K3 hun Junior Archeologie-diploma in ontvangst. En dit onder luid applaus van alle kleuterklasjes van De Geluksvogel."