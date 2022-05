Femma Neerpelt Boseind viert 50-jarig bestaan

Pelt

In Pelt (Neerpelt Boseind) werd de vrouwenbeweging Femma in 1971 opgericht, toen nog onder de naam KAV. Het 50-jarig bestaan was de aanleiding voor een jubileumfeest. Wegens corona werd dit feest een jaar uitgesteld. Uiteindelijk kon het jubileumfeest doorgaan op dinsdag 17 mei 2022 in de feestelijk aangeklede zaal De Kentings.