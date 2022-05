Inbraak in Brussels justitiepaleis

Er is woensdagochtend ingebroken in het Brusselse justitiepaleis. Dat melden de Brusselse lokale politie en het Brusselse parket. Beide instanties geven voorlopig echter geen verdere commentaar. Zo is het nog niet duidelijk langs welke weg de daders precies zijn binnengedrongen, noch of er iets gestolen is. Later op de dag zou het parket meer uitleg geven.