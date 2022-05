Het is en blijft kurkdroog in Vlaanderen. Het is zelfs zo erg dat de recorddroogte van 1976 in zicht is. De kans is dan ook groot dat we eind volgende week al van code geel naar code oranje gaan. Wie dan nog zijn auto wast, zijn zwembad vult of zijn tuin sproeit, riskeert een boete. Indien het verbod er effectief komt, zal jij je er dan aan houden?