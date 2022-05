Orlando krijgt de eerste keuze in de NBA Draft

Orlando Magic mag op 23 juni als eerste kiezen bij de traditionele draft in de NBA. Dat werd dinsdag in Chicago bepaald bij de trekking. Na Orlando, dat dit seizoen als laatste eindigde in reguliere competitie in het oosten, volgen Oklahoma Thunder, de Houston Rockets en de Sacramento Kings.

Orlando krijgt zo als eerste team de kans toptalenten als Jabari Smith (Auburn), Chet Holmgren (Gonzaga) en Paolo Banchero (Duke) vast te leggen. Nieuw bloed is welkom voor het team van coach Jamahl Mosley. Orlando kon dit seizoen maar 22 van haar 82 duels winnen.

Het is de vierde keer dat het team de eerste keuze krijgt bij de draft. Eerder was dat het geval in 1992, 1993 en 2004. In 1992 contracteerden ze Shaquille O’Neal, in 1993 ruilden ze de eerst gekozen Chris Webber in voor Penny Hardaway en in 2004 haalden ze Dwight Howard aan boord.