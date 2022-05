Tijdens de opnames van Dancing with the stars stevende Nora Gharib af op een burn-out. “Ik draaide drie programma’s tegelijk en dat was te veel”, vertelt ze in De Cooke & Verhulst show. Toen ze in slaap viel achter het stuur was dat voor haar een wake up call. “Dat was de eerste keer dat ik zei tegen mezelf: ‘Het gaat niet meer’.”