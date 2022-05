Na de historische zege, de opgave: Biniam Girmay stapt uit de Giro na incident met kurk

Rit 11 in deze Giro d’Italia gaat vanmiddag om 12.30 uur in Santarcangelo di Romagna zeer waarschijnlijk van start zonder Biniam Girmay (22). Het linkeroog van de Eritreeër heeft extra verzorging nodig. Hij kan er geen verdere druk op uitoefenen en Intermarché-Wanty-Gobert neemt weloverwogen geen enkel risico met zijn goudhaantje.

Eén dag na de euforie volgt naar alle waarschijnlijkheid de teleurstelling bij Intermarché. Biniam Girmay (22) moet de Giro noodgedwongen verlaten. De oogblessure die hij dinsdag tijdens de podiumceremonie opliep toen de kurk van de champagnefles ongelukkig in zijn oog terechtkwam, speelt hem zodanig parten dat verder koersen geen optie is. Girmay houdt het zo na tien ritten, met vijf dichte ereplaatsen én zijn overwinning van dinsdag voor bekeken in deze Giro. Het was zijn ambitie om de puntentrui na te jagen, maar die mag hij dus voor dit jaar opbergen.

LEES OOK. Girmay is niet alleen: deze 10 wielrenners liepen een al even knullige blessure op

“Hij zag door die kurk een tijdje niet meer door zijn linkeroog”, legt ploegarts Piet Daneels uit. “In het ziekenhuis werd er een bloeding in de voorste oogkamer vastgesteld. Die vertroebelde zijn zicht, maar in principe is zoiets niet bedreigend voor zijn oog. We moeten het wel nauwkeurig opvolgen. Intussen ziet hij opnieuw beter en we hopen dat alles zo snel mogelijk weer goedkomt met de nodige oogdruppels en medicatie. Biniam is erg grondig onderzocht in het ziekenhuis van Jesi. We zijn heel tevreden over de zorgen die hij er kreeg.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met Girmay verliest de Giro één van haar meest prominent in beeld koersende renners. Het is ook een streep door de rekening van Intermarché-Wanty-Gobert dat nog meer ritsucces beoogde met de Eritreeër. De formatie van Hilaire Van der Schueren zet nu in op klassementsmannen Pozzovivo en Hirt en hoopt met de rest van het team nog een gooi naar ritwinst te doen. Girmay zou na de Giro in principe de Brussels Cycling Classic rijden. Het wordt nog eventjes wachten of hij die wedstrijd haalt, maar zijn oog heeft nog meer dan twee weken om te herstellen.

De Ronde van Polen, de Tour du Limousin, de Bretagne Classic en de GP’s van Québec en Montréal in Canada staan ook op zijn programma in aanloop naar het WK in Australië.