Mooie resultaten op Vlaams kampioenschap toestelturnen voor meisjes Palfit Paal

Op zondag 24 april trok Palfit in de namiddag naar Tielt waar ze van start gingen met de categorie C13 en C14. Lena Rabijns vertegenwoordigde Palfit in de categorie C13, terwijl Luna Buvens, Sem Dirkx en Eline Kuppens dit deden in de categorie C14. Ze gingen allemaal van start met een mooie sprong en barre, maar helaas was de balk niet hun vriend op dat moment. Te veel vallen aan dit toestel, maar aan het laatste toestel hebben ze stuk voor stuk het beste van zichzelf gegeven om de frustratie van de balk te kunnen vergeten. Wat een knappe afsluiter van dit Vlaams Kampioenschap voor deze meisjes.In de categorie C14 werd Eline 22ste, Sem 26ste en Luna 28ste. In de categorie C13 werd Lena 24ste.Nadien was het aan Evelyn Neuteleers en Gite Lucas in de categorie C18+. Gite kon helaas niet deelnemen door een schooluitstap, maar Evelyn heeft dan maar voor twee geturnd. Zij ging van start met een schitterende vloeroefening en aan de rest van de toestellen heeft ze minstens even goede oefeningen laten zien. Zij werd dan ook knap 8ste in het allround klassement!.Op zaterdag 7 mei ging het Vlaams Kampioenschap B-niveau in Lauwe van start en voor Palfit nam Amalia Verstrepen deel in de categorie B12. Amalia had een gezonde dosis stress wat zorgde voor hier en daar wat kleine foutjes, maar ze heeft het beste van zichzelf gegeven met een knappe 12de plaats als resultaat.Zondag 8 mei was het dan nog aan Dieuwke Otten in de categorie B14 en Kirsten Steegmans in de categorie B15. Helaas moest Kirsten forfait geven omwille van een blessure, maar Dieuwke heeft Palfit dan maar op de kaart gezet.Ook Dieuwke had de nodige zenuwen om aan haar wedstrijd te starten, maar zette dat gelukkig om in een heel mooie wedstrijd. Haar harde werk leverde een knap resultaat op, Dieuwke werd namelijk 1ste en dus Vlaams kampioen.Als kers op de taart, werd het harde werk van Amalia, Dieuwke en Kirsten nog beloond met een selectie voor het Belgisch Kampioenschap eind mei. Dit is een wedstrijd die enkel openstaat voor meisjes in het A en B-niveau, de meisjes van het C-niveau hebben hun seizoen dan ook in schoonheid afgesloten met het Vlaams Kampioenschap.