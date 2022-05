Zomerscholen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

De Dienst Vreemdelingenzaken schat dat er bij de start van de zomervakantie ongeveer 11.000 kinderen en jongeren uit Oekraïne kunnen verblijven in België: meer dan 2.000 kleuters, ongeveer 6.500 kinderen op lagere schoolleeftijd en ongeveer 3.500 jongeren op middelbare schoolleeftijd. Een aanzienlijk deel van hen is pas laat in het schooljaar aangekomen in België en heeft dus een beperkte voeling met ons onderwijs.

Daarom willen ministers Weyts en Somers inzetten op zomerscholen voor de Oekraïense kinderen en jongeren. De formule lijkt op die van de zomerscholen die de laatste twee jaar op grotere schaal georganiseerd worden om leerachterstand te voorkomen of weg te werken. Gedurende minimaal tien (halve) dagen krijgen kinderen en jongeren uit Oekraïne een lesaanbod op maat, in combinatie met spel, cultuur en sport. De organisatie is in handen van een school of een lokaal bestuur. Deelname is vrijwillig en kosteloos. Vlaanderen voorziet 45 euro per kind per dag. Lokale besturen die een regierol opnemen kunnen bovendien rekenen op 20 euro per kind per zomerschool.

De zomerscholen zullen extra focussen op bijvoorbeeld leesvaardigheid, taalverwerving Nederlands, schoolse kennis en vaardigheden. Er kan ook extra aandacht zijn voor de bijzondere situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne.

“We willen kinderen en jongeren uit Oekraïne zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe schooljaar dat start in september”, zegt minister Weyts. “Het Oekraïense volk vecht voor onze Europese normen en waarden. Ze vechten voor onze vrijheid. Het minste wat we kunnen doen om de Oekraïense soldaten aan het front te steunen is hun familieleden die naar hier vluchten goed opvangen”, aldus nog minister Somers.