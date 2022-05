Afvallen verzekerd met nieuwe ‘succesformule’ op basis van glucosespiegel? “Aanpak doet culinaire zin snel verdwijnen”

De Franse biochemicus Jessie Inchauspé heeft naar eigen zeggen de succesformule gevonden om af te vallen zonder te diëten. Haar geheim? De volgorde waarin je de dingen op je bord oppeuzelt omgooien én je glucosespiegel altijd in het oog houden. Want als die laag en stabiel is, mag je eten wat je wil en val je af. Wij legden de aanpak voor aan Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.