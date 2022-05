Anastasia Pavlyuchenkova, vorig jaar nog finaliste, geeft forfait voor Roland Garros en mist hele seizoen

Eigenlijk heeft Pavlyuchenkova al meer dan een jaar last van haar knie, maar dat weerhield haar er niet van om vorig jaar in Parijs de finale te halen, om in Tokio met Andrey Rublev het olympisch gemengd dubbeltoernooi te winnen en ook de Billie Jean King Cup te winnen met Rusland. Over haar hele carrière won de 30-jarige Russin al twaalf individuele titels.

Dit jaar miste Pavlyuchenkova het seizoensbegin na een positieve coronatest, maar op het Australian Open geraakte ze zonder enige voorbereiding toch in de derde ronde.

© REUTERS

“Ik zit er al enkele weken mee in mijn hoofd en het was een moeilijke beslissing, zeker omdat Roland-Garros heel belangrijk is voor mij, maar de pijn die nu al zo lang aanwezig is beperkt mij zowel fysiek als mentaal om aan 100 procent te spelen”, klinkt het op sociale media. “Ik heb beslist om meer tijd te nemen en volgend jaar sterker terug te keren.”

Begin maart gaf Pavlyuchenkova nog aan “niet akkoord” te zijn met de oorlog die haar land voert in Oekraïne. Ze benadrukte toen haar onmacht om zich te verzetten, behalve op sociale media.