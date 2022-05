Vier speeldagen schorsing voor Anderlecht-speler Murillo na natrappen, Antwerp dreigt wedstrijden zonder fans te moeten spelen

Murillo ontving zijn rode kaart zondag in de 87e minuut, bij een 0-2 achterstand voor paars-wit. Na een klein duel liep Union-winger Mitoma weg van Murillo, die de Japanner langs achteren op de kuit trapte, nadat de bal al weg was. Volgens het bondsparket was er door de hoge intensiteit van de trap sprake van ernstig gemeen spel, ofwel “zuiver natrappen”.

Tijdens de zitting van het Comité, dinsdagnamiddag, had Murillo uitleg gegeven over zijn tackle. Hij gaf toe dat die er slecht uitzag, maar dat het alleen zijn bedoeling om een tactische fout te maken. “Ik had zeker nooit de bedoeling om de tegenstander te kwetsen”, excuseerde de Panamees zich. Samen met zijn advocaat had hij om twee effectieve en twee uitgestelde schorsingsdagen gevraagd.

Het is de tweede schorsing van Murillo dit seizoen. In november 2021 had hij in de match tegen Oud-Heverlee Leuven ook al rood gekregen na een elleboogstoot. Die was toen gevolgd door drie speeldagen schorsing, met één uitgestelde match. Die match is nu dus effectief geworden.

Het is nog niet bekend of Anderlecht akkoord gaat met het vonnis. Als dat zo is, mist Murillo de match tegen landskampioen Club Brugge en de eerste drie matchen van het volgende seizoen.

Gedrag fans kost Antwerp 5.000 euro

Het gedrag van de Antwerp-supporters bij de wedstrijd op 24 april op het terrein van Club Brugge kost de club een boete van 5.000 euro. Bovendien zal Antwerp bij herhaling twee uitwedstrijden zonder zijn fans moeten spelen. Dat besliste het Disciplinair Comité van de RBFA dinsdag.

De supporters van Antwerp klommen uit hun vak om de confrontatie aan te gaan met de supporters van Club Brugge. Enkele fans slaagden erin om het vak van Brugge binnen te dringen door een veiligheidspoort open te beuken, maar konden uiteindelijk teruggedrongen worden. Een Antwerpsupporter beukte met een afgebroken zitje door de veiligheidstralies richting Bruggefans, een andere sloeg door de veiligheidshekken met een broeksriem richting van de fans van de tegenstander.

Het Disciplinair Comité volgde de vordering van het Bondsparket. Dat vroeg een boete van 5.000 euro en het spelen van twee uitwedstrijden zonder supporters. Die laatste sanctie werd gevorderd met uitstel gedurende een periode van één jaar. “Zo krijgt Antwerp één jaar om te bewijzen dat hooligans geen plaats hebben in de tribunes van de club, zowel thuis als uit. Maar bij herhaling zal het Bondsparket niet nalaten om het uitstel te laten herroepen, waarbij bijkomend de sanctie van gesloten deuren voor officiële thuiswedstrijden gevorderd zal worden.”

Zeven andere club werden boetes opgelegd voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens hetzelfde voetbalweekend: 4.000 euro voor Union Sint-Gillis en RWDM, 3.500 euro voor Racing Genk, 3.000 euro voor Charleroi, 1.500 euro voor RSC Anderlecht en 1.000 euro voor Club Brugge en Seraing.