Steeds meer nieuwe vennootschappen

In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 zijn in België bijna 40.000 nieuwe vennootschappen opgericht. Het gaat om een stijging met 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt woensdag uit de derde Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De barometer geeft ook aan dat nog maar 1 op de 10 vennootschappen haar statuten heeft aangepast. De deadline voor de verplichte aanpassing is 31 december 2023.

Vlaanderen was het afgelopen jaar goed voor 25.219 opgerichte vennootschappen, een stijging met 5,5 procent. In Wallonië was de stijging wat groter (+7,3 procent) met in het totaal 9.005 oprichtingen. In Brussel was er een beperkte daling van de oprichtingen: -1,3 procent, goed voor 5.512.

De oprichter van een vennootschap was in de afgelopen 12 maanden gemiddeld 45 jaar. Dat is zowat 5 jaar ouder in vergelijking met een jaar eerder. In het afgelopen jaar was zo’n 60 procent van de oprichters tussen 40 en 65 jaar oud. Het aandeel oprichters jonger dan 40 jaar bedroeg 37,8 procent. Een jaar eerder had deze leeftijdscategorie nog een aandeel van 58 procent.

Uit de Ondernemersbarometer van Fednot blijkt ook dat sinds 1 mei 2019 slechts 48.536 vennootschappen hun statuten hebben aangepast. Dat betekent dat tot nu toe slechts 1 op de 10 vennootschappen de verplichte aanpassing deed. Statuten aanpassen kan via de notaris die de akte achteraf via digitale weg neerlegt via het zogenaamde eDepot.

“Bedrijven hebben er nochtans alle belang bij om hun statuten aan te passen”, zegt Fednot-topman Jan Sap. “De nieuwe regelgeving biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast. Zo kan de zaakvoerder van een familiebedrijf zijn opvolging beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd de zeggenschap behouden. En besloten vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen.”