Crash van Chinees vliegtuig was mogelijk opzettelijk

De crash van een passagiersvliegtuig van China Eastern Airlines in maart, waarbij 132 doden zijn gevallen, is volgens de Amerikaanse krant Wall Street Journal mogelijk opzettelijk veroorzaakt.

Vlieggegevens zouden erop wijzen dat iemand in de cockpit van de Boeing 737-800 het toestel bewust deed neerstorten en daarvoor commando’s in het stuursysteem invoerde, aldus de krant. Die beroept zich op bronnen die kennis hebben van de eerste onderzoeksresultaten. “Het vliegtuig deed wat iemand in de cockpit had bevolen”, citeert de krant een niet genoemde persoon.

De Chinese luchtverkeersautoriteit CAAC gaf geen commentaar op het krantenbericht. De CAAC voert het onderzoek samen met de Amerikaanse autoriteit voor transportveiligheid NTSB. De krant Global Times, die vaak als spreekbuis van de Chinese overheid wordt gebruikt, berichtte op gezag van mensen die betrokken zijn in het onderzoek, dat die “geen informatie uit het onderzoek aan de media” hebben gegeven. In april hadden de Chinese autoriteiten soortgelijke berichten nog als “geruchten” met “valse informatie” van de hand gedaan.

De crash gebeurde in raadselachtige omstandigheden. Het vliegtuig, dat onderweg was van Kunming in de provincie Yunnan naar Guangzhou in de provincie Guangdong, stortte neer in een afgelegen, heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het toestel dook van een hoogte van meer dan acht kilometer pijlsnel naar beneden.

De Chinese autoriteiten wezen tot op vandaag niet op mogelijke technische problemen, waardoor de onderzoekers zich concentreren op acties van de piloten, aldus de Wall Street Journal. Ook kan iemand de cockpit zijn binnengedrongen.