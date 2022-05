Nederlander Andries Ulderink verlaat FC Twente voor avontuur als assistent-coach bij Antwerp

“Gaandeweg het seizoen kwam ik erachter dat ik over bepaalde technische zaken andere ideeën heb. Dat is niet erg, zolang het voor mij maar werkbaar blijft en ik geen concessies aan mezelf hoef te doen. Dat laatste was niet meer het geval en daarom vind ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en besloten heb de club te gaan verlaten”, aldus Ulderink. Die beslissing kon hij gemakkelijker nemen in de wetenschap, dat hij aan de slag kan bij Royal Antwerp FC, waar Marc Overmars sinds een kleine twee maanden de technisch directeur is.

Overmars kent Ulderink van Ajax, waar de Achterhoeker met Jaap Stam samenwerkte bij Jong Ajax. Eerder kruisten de paden van Overmars en Ulderink elkaar ook al bij Go Ahead Eagles. Overmars is druk doende om de technische staf van komend seizoen van een eigen signatuur te voorzien. Zo is Mark van Bommel op weg om de nieuwe trainer te worden bij Royal Antwerp FC. De oud-trainer van PSV en VfL Wolfsburg is al meerdere keren gesignaleerd in Antwerpen en voor hem ligt een tweejarig contract klaar.