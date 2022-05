Netflix ontslaat 150 werknemers na tegenvallende cijfers

Netflix heeft dinsdag aangekondigd 150 te zullen schrappen als gevolg van het dalende aantal abonnees, dat is ongeveer twee procent van het totale aantal werknemers. Het is nog onduidelijk op welke afdelingen de bezuiniging plaatsvindt, maar het grootste aantal banen verdwijnt in de VS.

“Zoals we bij de winstcijfers hebben uitgelegd, betekent onze vertragende omzetgroei dat we als bedrijf ook onze kostengroei moeten vertragen”, aldus een woordvoerder van de streamingdienst. “Helaas laten we vandaag ongeveer 150 werknemers gaan, voornamelijk in de VS. Deze veranderingen worden voornamelijk gedreven door zakelijke behoeftes en niet door individuele prestaties. Dat maakt het extra zwaar, omdat niemand van ons afscheid wil nemen van zulke geweldige collega’s.”

De aankondiging komt er nadat Netflix in het eerste kwartaal voor het eerst in meer dan tien jaar een verlies van 200.000 abonnees meldde. Netflix wijt de daling vooral aan de moeilijkheden om in alle regio’s ter wereld nieuwe gebruikers te ronselen, maar ook aan het feit dat de dienst niet meer beschikbaar is in Rusland.