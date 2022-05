De vloek van de prosecco is weer toegeslagen bij een ritwinnaar in de wielerronde van Italië. De Eritrese wielrenner Biniam Girmay mikte tijdens de podiumceremonie onhandig de kurk van zijn fles prosecco recht in zijn oog. Eerder in deze Giro liep het ontkurken ook al mis bij Mathieu van der Poel en Koen Bouwman.