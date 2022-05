Lommel mag naar halve finales play-offs, Limburg United B uitgeschakeld

Niemand speelde op niveau bij Lommel en Waregem liep over 3-16 (8’) maximaal uit tot 21-37 (19’). De thuisploeg milderde enigszins tot 29-39 bij de rust. “We begonnen te plat in defense en offensief bakten we er niets van”, gaf Matts De Keuster (12 punten, 17 rebounds en 3 steals) toe. “Maar we geloofden er nog in en kwamen pittig uit de kleedkamer. We speelden met veel energie. Dat leverde stops op in verdediging en dan draait het in de aanval ook”, aldus de Lommelse uitblinker. Met het mes tussen de tanden vraten de Limburgers Waregem in het derde quarter op en klommen met een 19-3 - waarbij 3 bommen - op voorsprong: 48-42 (26’). De thuisspelers bleven er hun kop voorleggen en gaven de kwalificatie voor de halve finales met een collectieve glansprestatie, niet meer uit handen.

Slechte defence

Voor Limburg United B was er tegen Lier halfweg nog geen vuiltje aan de lucht, maar de bezoekers kwamen sterker uit de kleedkamer en maakten in 2,5 minuut een 0-15. “Verdedigend speelden we een heel slechte tweede helft”, besefte een zwaar ontgoochelde coach Niels Marnegrave. “De concentratie was niet meer hetzelfde. We lieten Lier vooral in het vierde quarter te veel rebounds pakken. Beide ploegen waren agressief, maar de arbitrage was niet van hetzelfde niveau als de wedstrijd. De ontgoocheling is zeer groot. Mijn spelers hadden meer verdiend. Het is geen weerspiegeling van het hele seizoen. We hadden tot de laatste bal kans om te winnen, maar ik ga geen excuses zoeken in de beperkte rotatie. Dat was het hele seizoen het probleem.”

2,5 minuut voor het einde liep Lier 61-73 uit, maar de full court press bracht Limburg United terug en na een driepunter van Fauconnier stond het 78-80. Diezelfde Fauconnier pakte dan nog een steal, maar miste de laatste twee lay-ups.

Lommel-Waregem 77-65

Quarters: 9-17, 20-22 (29-39), 28-10 (57-49), 20-16.

CROONEN LOMMEL: JACOBS 12, SCHELKENS 14, MONTANARI 4, DE KEUSTER 12, CEYSSENS 22, Maesen 3, Gutierrez 3, Bouts, Wesenbeek 7.

WAREGEM: SISSOKO 6, STEINBACH 16, VERSPEETEN 4, BULLOCK 9, VAN VOOREN 16, Marreel, Gebbert 2, Bruyneel 11, van Ravensteijn 1.

Limburg United B-Lier 78-80

Quarters: 26-14, 17-17 (43-31), 14-27 (57-58), 21-22.

Hubo Limburg United B: TOREMANS, BOVY 3, LEEMANS 18, CEYSSENS 4, DAMMEN 24, Fauonnier 20, Hermans 4, Blanchart 3, Ravert 2.

Guco Lier: S. VAN DEN BOGAERT 4, M. VAN DEN EYNDE 10, V. VAN OOSTERWYCK 33, DEWIT 8, BILOLO KATUALA, C. Van Oosterwyck 7, M. Van den Bogaert 12, Iliaens 4, Marien 2.