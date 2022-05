Russische turner jaar geschorst voor dragen pro-oorlogssymbool

De Internationale Turnfederatie FIG heeft Ivan Kuliak voor een jaar geschorst. De Russische turner krijgt de straf omdat hij begin maart op de wereldbeker in Doha met de letter ‘Z’ op zijn shirt op het podium verscheen. Daarmee betuigde hij steun aan de invasie van zijn land in Oekraïne.

De letter “Z” is ook te zien op de Russische legervoertuigen in Oekraïne en is een symbool van steun aan de invasie geworden.

Kuliak werd in Doha derde aan de brug met gelijke leggers, na de Oekraïense winnaar Illia Kovtun. Zijn bronzen medaille moet hij nu inleveren, net als het behaalde prijzengeld. Zijn schorsing loopt tot 17 mei 2023. De proceskosten van de FIG komen ook op rekening van de turner uit Rusland, die drie weken de tijd heeft om tegen het verdict in beroep te gaan.