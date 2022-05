Indrukwekkend: amateurbeelden tonen hoe 12-jarige NBA-ster Luka Doncic leeftijdsgenootjes naar huis speelde

Luka Doncic is een sensatie in de NBA. De nog altijd maar 23-jarige Sloveen loodste Dallas Mavericks afgelopen zondag in de play-offs naar de finale van de Western Conference, zijn eerste finale ooit. Dinsdag doken er beelden op van toen hij nog een kind van 12 was. Daarop is te zien hoe hij op een toernooi in Rome al zijn leeftijdsgenootjes naar huis speelde. Indrukwekkend.