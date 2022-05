Succescoach Shane McLeod keert sneller dan verwacht terug na sabbatjaar bij Red Lions… als assistent

Voor Shane McLeod betekenden de Spelen van Tokio het einde als bondscoach bij de hockeymannen. Een afscheid door de grote poort, met olympisch goud als de ultieme bekroning van zes uiterst succesvolle jaren. McLeod nam het roer bij de Red Lions eind 2015 over. De daaropvolgende zomer wonnen ze meteen zilver in Rio. Vervolgens werden de Belgen wereldkampioen (2018), Europees kampioen (2019) en uiteindelijk ook olympisch kampioen (2021). Het sein voor de Nieuw-Zeelander om een sabbatjaar in te lassen en de fakkel door te geven aan zijn assistent Michel van den Heuvel.

Dat sabbatjaar duurde echter minder dan tien maanden. De Red Lions bereidden deze week een dubbele confrontatie met Spanje die dit weekend zal plaatsvinden voor en wie verscheen plots mee op het trainingsveld? Shane McLeod. De Nieuw-Zeelander is echter geen hoofdcoach, wel assistent (T3), van zijn voormalige assistent Van den Heuvel. “Ik vond zijn terugkeer nog zelfs een beetje laat”, reageerde de Nederlander Van den Heuvel met een lachje bij Sporza. “Shane is gewoon een geweldige collega om mee samen te werken. We vullen elkaar goed aan. Ik had al bepaalde verantwoordelijkheden binnen de groep. Daarom zal ik er zelf ook geen problemen mee hebben om verantwoordelijkheden te delen. Zo werken wij nu eenmaal.”