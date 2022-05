Biniam Girmay arriveert na lange dag eindelijk op hotel in Riccione, onzeker of hij verder kan in Giro na kurkaccident

Rond half negen dinsdagavond is Biniam Girmay - nog steeds in wieleroutfit - in het teamhotel in Riccione gearriveerd. De 22-jarige Eritreeër won de rit in Jesi, maar had nadien een pijnlijk accident. Op het podium liet hij de kurk van een fles prosecco in zijn gezicht ontploffen. Hij kon zijn oog nog moeilijk openhouden en moest meteen naar het ziekenhuis.