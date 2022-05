Girmay is niet alleen: deze 10 wielrenners liepen een al even knullige blessure op

Na zijn knappe overwinning tegen Mathieu van der Poel ging Biniam Girmay op het podium helemaal de mist in – hij moest zelfs naar het ziekenhuis. Niet voor de eerste keer in deze Giro ontplofte de kurk van de fles prosecco recht in een renner zijn gezicht. Maar als het een troost mag zijn, Girmay is niet de eerste wielrenner die zich op knullige wijze blesseert.

Yves Lampaert

Yves Lampaert miste in 2016 zijn droomkoers Parijs-Roubaix, maar vooral de manier waarop zal toen pijn hebben gedaan. Lampaert raakte geblesseerd aan de achillespees bij een botsing met een winkelkarretje in de supermarkt. Het was de eerste keer dat Lampaert samen met vriendin Astrid was gaan winkelen. “Daarna deden we dat nooit meer”, liet ze toen lachend weten.

© Getty Images

Mark Cavendish

Spurtbom Mark Cavendish liet ook in deze Giro zien dat hij zich altijd voor de volle honderd procent geeft. Alleen is dat soms niet zo slim. In 2008 gleed hij tijdens het spelen op zijn Wii-console van zijn snowboard. De blessure viel al bij al nog mee.

© ISOPIX

Ed Clancy

Drievoudig olympisch kampioen Ed Clancy, die zowel op de baan als de weg actief was, vreesde zelfs even voor zijn carrière. De Brit verdraaide in 2015 zijn rug bij het opheffen van zijn koffer toen hij terugkwam van de ronde van Groot-Brittannië. Clancy kon enkel vervoerd worden door op de achterbank in de auto te liggen.

Ed Clancy als tweede in de rij, samen met onder meer Bradley Wiggins — © AFP

Dylan Teuns

Dylan Teuns triomfeerde dit voorjaar nog met zijn overwinning in de Waalse pijl, maar drie jaar geleden was hij veel minder heldhaftig. Tijdens het werken in de tuin met zijn tractor stopte het voertuig plots met rijden, waardoor Teuns los op zijn stuur vloog. Het verdict: vijftien hechtingen.

© Karel Hemerijckx

Cadel Evans

Tour-winnaar Cadel Evans moest in 2008 passen voor de Olympische Spelen door een slippertje. Tijdens een feestje met zijn ploeg in het Hard Rock Café in Parijs moet Evans te hard hebben gerockt, want tijdens het dansen schoof hij uit en blesseerde hij zich aan de knie. Diezelfde knie was later de reden dat hij zijn fiets aan de haak moest hangen.

© AFP

Kevin Geniets

Voor de start van de wedstrijd al ten val komen, het overkwam Kevin Geniets eerder dit jaar. De Luxemburger stond klaar om te vertrekken in Parijs-Nice toen hij werd aangevallen door een omvergewaaid reclamebord. Hij ging uiteindelijk nog wel van start, maar moest wat later toch opgeven.

© BELGA

Nacer Bouhanni

De Franse sprinter is al in meerdere akkefietjes betrokken geweest, dus zal de manier waarop hij zich blesseerde ook niet verbazen. De nacht voor het Franse kampioenschap in 2016 kwam het tot een ruzie aan zijn hotel, waarna Bouhanni enkele vuistslagen uitdeelde. Ondanks vier hechtingen in de hand ging de vechtersbaas van start. Iets later moest hij alsnog opgeven.

© AFP

Laurent Jalabert

De Fransman won onder meer twee keer de Waalse Pijl en één keer Milaan-Sanremo. Jaja blesseerde zich in 2001 simpelweg door tijdens het kuisen van de ladder te vallen. Hij zou daarbij drie ruggenwervels hebben gebroken.

© REUTERS

Jérôme Pineau

In 2009 kwam Fransman Jérôme Pineau als een van de enige renners op deze lijst wel ten val met een voertuig met twee wielen. Alleen was dat niet zijn fiets, maar zijn scooter. Ook was het niet tijdens het rijden, maar tijdens het repareren van zijn voertuig.

Niklas Larsen

De laatste op deze lijst is ook jongste van de hoop. Hij kan het dus een jeugdzonde noemen. Net als Evans blesseerde Niklas Larsen zich in 2019 tijdens het dansen op een teamfeestje. De Deen brak zijn been, volgende keer zal hij dus gewoon aan de bar blijven zitten.